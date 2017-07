Mega-Sena paga hoje R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas de sorteio

Da redação ac24horas 15/07/2017 09:31:32

A Mega-Sena promete pagar prêmio de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado, 15. O sorteio ocorre às 18 horas (horário do Acre) no município de Ipameri, em Goiás. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.