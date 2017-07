Jovem de 19 anos é executado por dupla com dez tiros na periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas 15/07/2017 10:27:38

Um jovem de 19 anos foi assassinado na noite desta sexta-feira (14), com pelo menos 10 tiros, no bairro Alto Alegre, parte alta da cidade de Rio Branco. O crime, com características de execução, está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Segundo o coletado pela polícia, o jovem foi identificado como Alexandre Silva Magalhães e seria morador do bairro Jorge Lavocat. Estaria em sua motocicleta modelo Broz quando dois homens armados se aproximaram e começaram a efetuar os disparos. O jovem teve morte instantânea.

Populares ao ouvirem os disparos, acionaram a polícia e logo que encontraram o corpo. O Samu também foi acionado, mas só pode atestar o óbito.

O local ficou isolado até a chegada da perícia que em seguida encaminhou o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). Ninguém chegou a ser preso.