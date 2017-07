Homens devem se masturbar 21 vezes ao mês para reduzir risco de câncer, diz estudo de Havard

Da redação ac24horas 15/07/2017 16:40:55

Se você é homem e quer reduzir significativamente o risco de ter câncer de próstata, você precisa se masturbar 21 vezes ou mais por mês. Essa é a conclusão de um estudo recente feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicado pela European Urology (instituição especializada na publicação de artigos sobre urologia).

A pesquisa feita com mais de 31 mil homens em um período de 18 anos, com idade entre 20 e 29 anos, e 40 e 49 anos, sugere que a masturbação com essa frequência (21 vezes ao mês) reduz o risco de ter câncer de próstata em até um terço.

Estudos anteriores já sugeriam que uma vida sexual ativa ajuda a reduzir esse tipo de doença. No entanto, a pesquisa de Harvard indica de forma “matemática” uma quantidade de ejaculações necessárias ao mês. Os cientistas acreditam que os orgasmos frequentes eliminam toxinas que podem se acumular na próstata e, consequentemente, causar a doença.

Os especialistas, contudo, apontam que não é só a masturbação que ajuda a prevenir a doença. Uma dieta saudável, aliada à prática de exercícios físicos, além de exames regulares, ajudam a reduzir o risco de câncer de próstata.

(Com informações de European Urology)