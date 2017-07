Cidade de Rio Branco se prepara para 1º Hackathon Smart Cities

Da redação ac24horas 15/07/2017 08:00:08

A primeira maratona de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e soluções inteligentes para a cidade de Rio Branco já tem data marcada para acontecer. Os detalhes do evento foram discutidos durante reunião no gabinete do prefeito Marcus Alexandre na quinta-feira (13). O encontro contou a participação do Superintendente do Sebrae/AC Mâncio Cordeiro, da Diretora Técnica do Sebrae, Sídia Gomes, do Diretor do Instituto de Tecnologia de Informação e Inovação (ITEC), Mafran Almeida, do chefe do Departamento de Pesquisa e Inovação do ITEC, Jeferson Barroso, e de representante do gabinete do senador Jorge Viana.

Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, SEBRAE/AC, Governo do Estado e a Startup Buscar Peças e parceria da CONECTE Bem Aceleradora, Casa Urbana Coworking e Uninorte, o evento acontecerá durante a Expoacre 2017, de 28 a 30 de junho. Serão quarenta e oito horas de maratona em que os participantes terão o desafio de desenvolver soluções inteligentes que possam ser disponibilizadas aos moradores da capital. Ainda durante o evento serão realizados campeonato de jogos e palestras. São ao todo 50 vagas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online através do endereço eletrônico smartrb.com.br.

Os criadores das melhores ideias serão premiados com bolsa de pós-graduação. A premiação inclui ainda prêmio em dinheiro e hospedagem em hotéis de Rio Branco.