Unicef realiza seminário no AC para reduzir mortalidade e desnutrição infantil nas tribos

Da redação ac24horas 14/07/2017 07:35:47

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) promove nesta sexta-feira, 14, em Cruzeiro do Sul, o Seminário Atenção à Criança e ao Adolescente Indígena no Selo Unicef. O evento abordará estratégias para reduzir a mortalidade, a desnutrição infantil e o sub-registro civil de nascimento, além de debater iniciativas para melhorar a educação das crianças e adolescentes.

O encontro contará com a presença de lideranças, gestores e técnicos dos municípios interligados ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de vários regiões. O encontro é parte da estratégia da agência da ONU para a nova edição do Selo Unicef– que está sendo lançada nos estados da Amazônia e no Nordeste.