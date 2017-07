Ufac seleciona profissionais nas áreas de Pedagogia e Matemática; confira o edital

Da redação ac24horas 14/07/2017 09:23:43

Estão abertas as inscrições para a seleção simplificada de candidatos às funções de tutor dos cursos presenciais e à distância da Universidade Federal do Acre (Ufac). O intuito é lotar os novos profissionais para atuares na aplicação dos cursos oferecidos pelo Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead) e Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As atividades de tutor presencial e tutor à distância têm caráter temporário, sem vínculo empregatício, com atuação de 20 horas semanais junto aos polos de apoio presencial UAB e coordenação do curso, e com o recebimento de bolsa de ensino CAPES no valor de R$ 765,00. Ao todo são 60 gagas distribuídas em cinco cidades do estado.

É necessário ter pelo menos um ano de atuação nas áreas de Pedagogia ou Matemática, cursos que serão ofertados pela instituição. Também será necessário viver na cidade a qual o candidato se inscrever. Pós-graduação também valerá como benefício aos candidatos inscritos.

A inscrição no processo seletivo poderá ser realizada exclusivamente via internet, até o dia 18 de julho, por meio do sistema Moodle/UFAC, disponível no endereço eletrônico http://niead.ufac.br/moodle/.

http://niead.ufac.br/moodle/.

VEJA O EDITAL