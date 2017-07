Tribunal de Justiça promove Projeto Cidadão na Vila Santa Luzia de Cruzeiro do Sul

Da redação ac24horas 14/07/2017 09:36:08

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) promove neste sábado (15), na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, a terceira edição do Projeto Cidadão de 2017. O evento, que visa conhecer de perto a realidade de comunidades em situação de vulnerabilidade social e atender os principais anseios de cidadania dos moradores, ocorrerá na Escola Estadual Olavo Bilac.

Os últimos detalhes do evento estão sendo finalizados com as instituições parcerias que garantiram e reafirmaram levar diversos atendimentos nas áreas da saúde, cidadania, lazer, do próprio judiciário, além de apresentações culturais.

A ação, onde a expectativa é atender cerca de duas mil pessoas, será finalizada com a tradicional cerimônia do Casamento Coletivo, onde cem casais vão oficializar a união.

A Vila Santa Luzia é um projeto de assentamento distante 42 quilômetros do município de Cruzeiro do Sul. É consolidado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e possui aproximadamente 15 mil pessoas residentes na sede e em 37 ramais.

A edição do Projeto Cidadão 2017 é a retomada das atividades em sua essência após quase quatro anos. O Casamento Coletivo era realizado todos os anos, mas a grande ação em um único dia, com diversos serviços oferecidos à população, tinha sido interrompida provisoriamente.

A nova gestão do TJAC, presidida pela desembargadora Denise Bonfim, vai dar a mesma natureza itinerante da ação percorrendo as regiões do Baixo e Alto Acre e Juruá. A expectativa é chegar às regiões de difícil acesso até o mês de setembro levando serviços de cidadania a população mais necessitada.