Sri Prem Baba faz palestra e noite de autógrafos de Propósito em Rio Branco

Da redação ac24horas 14/07/2017 07:07:13

O mestre espiritual Sri Prem Baba, autor do livro Propósito, estará em Rio Branco no próximo dia 19 de julho. A Palestra será gratuita na Universidade Federal do Acre, seguida de noite de autógrafos do livro, que está entre os dez mais vendidos do Brasil desde o seu lançamento. Com mais de 120 mil exemplares vendidos, chegou à sexta edição em apenas sete meses. O motivo de tanta procura talvez seja explicado no próprio subtítulo da obra: “a coragem de ser quem somos”.

Em linguagem simples, Prem Baba aborda com profundidade os maiores anseios do ser humano. Segundo o ator Reynaldo Gianecchini, que assina o prefácio do livro, “sabemos que estamos alinhados com nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria!”.

Quem sou eu? O que vim fazer aqui?

O livro esclarece os mecanismos que nos afastam das respostas às principais questões da existência. Tais defesas são construídas ainda na infância e acabam nos desconectando de nós mesmos. Prem Baba convida o leitor a uma jornada em busca da reconexão interior para que o propósito possa ser manifestado e, com ele, o sentimento de encaixe na vida, a própria felicidade.

Sobre o autor

Sri Prem Baba nasceu em São Paulo e estudou Psicologia e Yoga. Tornou-se discípulo do mestre Sri Sachcha Baba Maharaj Ji, da linhagem indiana Sachcha. Como líder humanitário e mestre espiritual, fundou o movimento global Awaken Love com o propósito de restabelecer e elevar os valores humanos para despertar a consciência amorosa. Ele divide seu tempo entre o Brasil e a Índia, onde ministra cursos, oferece palestras e retiros. É autor de Flor do Dia, Transformando o sofrimento em alegria e Amar e ser livre: as bases para uma nova sociedade. É também autor das mensagens de sabedoria que chama de “Flor do dia”, distribuídas diariamente para milhares de pessoas e traduzidas para vários idiomas.

Serviço

Palestra e noite de autógrafos do livro Propósito – A coragem de ser quem somos com o autor Sri Prem Baba

19 de julho, 19h

Campus da UFAC

(ao lado do Restaurante Universitário, com acesso pelo estacionamento B)

Evento Gratuito