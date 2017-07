Setor de serviços do Acre cai 1,8% em maio, o sexto pior resultado do País, diz IBGE

O setor de serviços caiu 1,8% no mês de maio de 2017, o 6º pior resultado entre todos os Estados naquele período. Os dados são da Pesquisa Mensal do IBGE divulgada nesta quinta-feira, 13. Roraima, Rondônia, Distrito Federal, Tocantins e Amapá foram os piores junto com o Acre.

No país, o setor de serviços ficou praticamente estável em relação a quando se compara maio deste ano com maio de 2016 o resultado é ainda mais sofrível para o Acre: queda de 3% na soma dos doze meses , com uma taxa de 0,1% no volume de serviços prestados, na série livre de influências sazonais, após ter registrado crescimento de 1,0%, em abril, e recuo de 2,6%, em março.

Mas na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o setor registrou queda de 1,9%, a menor desde abril de 2015, contra recuos de 5,7% em abril e de 5,2% em março. Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -4,4% e, em 12 meses, -4,7%. A receita nominal em maio registrou variação positiva de 0,3%, em relação a abril, na série livre de influências sazonais, e a variação sem ajuste sazonal ficou em 3,9%, na comparação com mesmo mês do ano anterior. A taxa acumulada no ano ficou em 1,3% e, em 12 meses, 0,4%. Quando se compara maio deste ano com maio de 2016 o resultado é ainda mais sofrível para o Acre: queda de 3% na soma dos doze meses.