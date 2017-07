Relator da LDO acolhe três emendas apresentadas pela deputada federal Jéssica Sales ao texto do plano de metas e prioridades para Orçamento da União 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/07/2017 14:11:51

O deputado federal (PSDB-MG), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), acolheu as três emendas que a deputada federal Jéssica Sales (PMDB-AC) apresentou ao texto do plano de metas e prioridades para Orçamento Geral da União 2018, colocado para análise da Comissão Mista de Orçamento na Câmara dos Deputados.

Segundo a parlamentar acreana, as emendas teriam como principal objetivo apoiar os projetos de Infraestrutura de turismo, estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde e Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior para atender os municípios do interior do Estado do Acre.

“Observando as carências do nosso Estado, eu e minha equipe de gabinete elaboramos as emendas que incluem no plano de metas do Governo Federal, a conclusão do terminal Rodoviário de Cruzeiro do Sul, a construção do Centro Especializado em Reabilitação em Cruzeiro do Sul e expansão da Ufac”, destaca Jéssica Sales.

Para a peemedebista destaca ainda, a decisão do relator pela aprovação de suas emendas, classificando como uma ação vitoriosa ter conseguido emplacar estas propostas de metas para obras tão relevantes para o Estado. “É uma conquista de grande importância para a população do nosso querido Acre”, afirma.

TERMINAL RODOVIÁRIO DE CRUZEIRO DO SUL

Jéssica Sales justifica o meio de transporte de custo mais acessível é o terrestre, através da BR-364 que integra os municípios do Vale do Juruá aos demais municípios do Estado. Portanto, o município de Cruzeiro do Sul, necessita com urgência concluir o novo Terminal Rodoviário de onde há um fluxo intenso de passageiros.

“A emenda que apresentei pede a inclusão no plano de metas do Governo Federal a conclusão da Terminal Rodoviário de Cruzeiro do Sul, assegurando maior conforto aos usuários do transporte intermunicipal e complementando a infraestrutura necessária ao desenvolvimento do potencial turístico de toda região do Vale do Juruá”.

CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO

A segunda emenda apresentada pela deputada Jéssica Sales pede a incluisão no Plano de Metas do Governo Federal, a Construção e Implantação do Centros Especializados em Reabilitação (CER), em Cruzeiro do Sul. O CER atenderá toda a região do Juruá, fortalecendo as ações dos serviços prestados a atenção especializada.

“Dando atendimento digno e de qualidade aos usuários do Sistema Público de Saúde. Com a construção do CER, o município irá ampliar o acesso e a qualidade dos serviços do SUS. A habilitação e reabilitação garante o crescimento de habilidades funcionais das pessoas com deficiência, promovendo autonomia e independência”, diz Jéssica.

AMPLIAÇÃO DA UFAC

Em sua terceira emenda à LDO, Jéssica Sales ressalta que a UFAC com 50 anos de existência, sendo 40 anos de federalização, atende mais de 10 mil alunos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, em 46 cursos de graduação, 21 licenciaturas e 25 bacharelados, 12 cursos de mestrado e três de doutorado, e ainda, no Colégio de Aplicação.

Segundo a parlamentar, “mais de duas mil vagas são ofertadas por ano para os cursos da Universidade Federal do Acre, além de recentemente o quadro de funcionários ter sido ampliado em mais 250 novos técnico-administrativos e 130 novos docentes totalizando quase 1.500 servidores”, sendo necessária a expansão da instituição.

Jéssica Sales afirma que, “para cumprimento de sua missão e atendimento da demanda ocasionada pela expansão de vagas no ensino superior, a UFAC necessita recuperar, ampliar, adequar e equipar sua infraestrutura física, imprescindíveis a melhoria das condições de ensino, pesquisa e extensão”, finaliza.