Rally da Pecuária chega ao Acre nesta segunda-feira, dia 17

Da redação ac24horas 14/07/2017 07:38:06

O Rally da Pecuária chega a Rio Branco nesta segunda-feira, 17 de julho, trazendo aos pecuaristas acreanos um grande debate sobre o tema “Produtividade e Eficiência: O que era diferencial agora é sobrevivência”. O debate ocorrerá no Hotel Resort a partir das 8h.

O Rally da Pecuária é um projeto pioneiro realizado pela agência Agroconsult com foco na troca de informações com pecuaristas das principais regiões produtoras do Brasil. Há três anos o Acre está na programação do Rally, que em 2017 já percorreu oito Estados desde maio passado.