Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial leva palestra ao Cieps da Segurança Pública do Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 14/07/2017 11:39:59

Em um momento em que muita gente questiona a abordagem do policial ao cidadão, a Polícia Militar do Acre busca capacitar seus homens com o objetivo de melhorar o elo com a comunidade. E nada melhor que a parceria com o Ministério Público por meio da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial.

Nesta quinta-feira, uma turma de 29 alunos do Curso de Formação de Cabos recebeu o promotor de Justiça Dayan Albuquerque, titular da Promotoria, para uma palestra sobre tema, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps).

Dayan Albuquerque informou que objetivo geral da palestra é explicar “a atuação do Ministério Público em relação a atividade policial em todo evento que envolve o policial militar, o policial civil, que acaba recaindo lá no Controle Externo. Se um policial age praticando um fato criminoso ou se ele age no estrito cumprimento do dever legal dele, todos esses fatos acabam desaguando lá”, acrescenta.

O coronel Paulo César, da Polícia Militar, destaca que é importante a capacitação para que os policiais melhorem sua atuação junto à comunidade.

“Esse é o pessoal que está no dia a dia com a comunidade, na ponta. E é o importante essa capacitação para que eles consigam trabalhar da melhor forma possível em situações em serviço e fora do serviço também. Esse é um tema da palestra de hoje, e que no final eles possam atender a população da melhor forma possível”

É atribuição da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial corrigir eventuais desvios e abusos da atividade policial, garantido-se o respeito aos direitos e garantias dos cidadãos.