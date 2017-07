Procuradora diz que condenação não implica em demissão no Pró-Saúde

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 14/07/2017 14:43:22

Enfim, uma boa notícia para os 1.880 servidores que prestam serviços para o Estado do Acre através do Pró-Saúde. Após o TRT, em julgamento em segunda instância, determinar que o Pró-Saúde se abstenha de fornecer profissionais para o setor de saúde, a procuradora do trabalho, Marielle Rissanne esclarece que condenação não implica na demissão dos trabalhadores que prestam serviços ao Estado.

A informação foi repassada pelo deputado estadual Raimundinho da Saúde (PODEMOS) e o advogado do Sintesac, que viajaram para Porto Velho, no Estado de Rondônia, para colher informações da atual situação dos servidores que temem a demissão após a condenação. Raimundinho da Saúde destaca que foi recebido pela procuradora responsável pela ação judicial contra o Pró-Saúde.

“A procuradora Marielle Rissanne, esclareceu que esta condenação não implica na demissão dos trabalhadores. Ela destacou que estará participando de novas tratativas com o governo do Acre para encontrar um formato de gestão para o Pró-Saúde que não se resuma ao fornecimento de mão de obra, atividade que a Justiça do Trabalho considera irregular e originou o processo e a condenação”, destaca o deputado.

O parlamentar informa que a procuradora do Trabalho formalizou um convite para ele e representantes do sindicato para “uma reunião em Rio Branco, na segunda-feira, para, juntamente com os Sindicatos da área da saúde, fazer todos os esclarecimentos e encaminhamentos necessários. Esperamos que os trabalhadores não sejam prejudicados e que uma saída legal seja desenhada para o caso”, finaliza.