Polícia boliviana mata brasileiros ligados ao PCC que tentavam assaltar joalheria

João Renato Jácome 14/07/2017 11:34:35

Três assaltantes, dois deles brasileiros, ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) acabaram mortos após tentativa de assalto a uma joalheira de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. O contra-ataque da polícia também deixou outras seis pessoas feridas, entre elas funcionários e policiais. O caso ocorreu nesta quinta-feira, dia 13, e chamou a atenção da mídia internacional.

Momentos após o anúncio do assalto, o boliviano Gonzalo Rivero, um dos funcionários da loja, que estava no local do crime, conseguiu ligar para o pai e avisar sobre a invasão dos membros do PCC. Ele pediu que a polícia fosse acionada rapidamente, pois temia por sua vida.

“Meu filho me ligou e disse: ‘Papai, estamos sendo roubados. Peça ajuda’. Então eu desliguei”, disse Herland Rivero, pai do jovem que se escondeu debaixo de uma mesa, enquanto os assaltantes utilizavam um policial e funcionários como escudos humanos para tentar para fugir.

Em entrevista coletiva, o ministro de Governo da Bolívia, Carlos Romero, confirmou a morte de três dos assaltantes, um policial e de uma das reféns, que era gerente da joalheira Eurochrones, onde ocorreu o roubo frustrado pelos agentes. O jornal El Dever, da Bolívia, relatou o assalto.

O ministro disse que não foi a primeira vez que a quadrilha tentava uma ação como a de hoje e afirmou que eles estão ligados ao PCC, uma das principais organizações criminosas do Brasil, e que tem ramificações no Acre, tendo na lista de atuação além de roubos, furtos e assassinatos. “Por isso, eles devem ser considerados criminosos muito perigosos que, como demonstraram, estavam dispostos a matar”, destacou.

A mulher que morreu foi utilizada como escudo humano pelos assaltantes, assim como outros dos funcionários da joalheria. Vídeos gravados por moradores, que viralizaram nas redes sociais, mostram os bandidos fazendo quatro reféns quando começa o tiroteio. Dois dos assaltantes mortos eram brasileiros.