Motorista supostamente embriagado provoca acidente grave na AC-40, no Vila Acre

Da redação ac24horas 14/07/2017 20:07:18

Um acidente envolvendo dois veículos ocorreu no inicio da noite desta sexta-feira, 14, e deixou uma pessoa em estado grave. O fato ocorreu na rodovia AC-40, bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com a Policia Militar, o motorista do carro Chevet estaria supostamente embriagado e teria provocado o acidente ao dormir ao volante e sair da pista, colidindo com um veiculo Corsa, que seguia sentido contrário.

Ferido, o condutor do Corsa teve que ser retirado das ferragens com a ajuda do Corpo de Bombeiros e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco. Já o condutor do Chevet foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos. O trânsito na região ficou congestionado.