Igrejas protestantes se unem pelo Festival de Música Gospel na Expoacre 2017

Da redação ac24horas 14/07/2017 10:38:57

Serão duas noites inéditas de muita música gospel na Expoacre 2017. A ideia inovadora promete balançar os ânimos dos protestantes de todo o Acre que estarão participando, seja como concorrentes, ou como expectadores, do 1º Festival de Música Gospel de Rio Branco, que reunirá, nos dias 22 e 27 de julho, bandas de seis cidades acreanas.

Segundo a organização do evento, os grupos musicais são das cidades de Sena Madureira, Epitaciolândia, Bujari, Porto Acre, Quinari, Brasiléia. Todos eles são protestantes [evangélicos]. Duas fazes já realizadas mantiveram na competição um total de 15 bandas, das 38 inscritas.

O corpo de jurados, formado por seis professores e profissionais da música, irão escolher as 10 melhores bandas, duplas e solos, na Semifinal, que ocorre dia 22 de julho, sábado de abertura da Feira. Já no dia 27, data da Final, sairá a melhor equipe musical.

A premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugares será de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. E tem mais: o público vai concorrer a uma motocicleta 0km. É uma forma de incentivar a participação das pessoas, incentivo às equipes.

Além do Festival, as duas noites terão a participação de grupos de teatro, dança e animação com os jovens envolvidos na missão. Os ingressos custam R$ 5 e estão sendo vendidos em todas as igrejas, um total de 250 pontos de vendas.