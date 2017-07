Governo do Estado pune oito empresas privadas por falhas em processos licitatórios

Da redação ac24horas 14/07/2017 10:52:25

O governo do Estado endureceu o jogo contra empresas prestadoras de serviço ou fornecedoras de materiais e produtos para o Poder Executivo. Em uma publicação do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira (14), oito delas foram punidas de uma só vez por problemas na prestação do serviço ou fornecimento de produtos e, ainda, por problemas durante o processo licitatório.

As penas aplicadas variam desde uma simples advertência até mesmo a suspensão de contratar com o Poder Público pelos próximos 12 meses contados a partir da publicação da punição.

Os processos licitatórios e que resultaram na punição para as empresas abrangem os últimos cinco anos, desde 2012 e até 2016. Apesar de envolver oito diferentes empresas, os processos são em número de cinco, pois em um deles foram três os CNPJ’s punidos.

Com a publicação das punições no DOE, o setor jurídico do Estado vai encaminhar, quando for o caso, as ocorrências ao Ministério Público Estadual, com cópia dos documentos. Além disso, será feito o registro da penalidade no Portal da Transparência do Governo Federal, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Os nomes das empresas e pessoas envolvidas foram preservados por se tratar de processo administrativo e cuja punição ainda pode ser questionada junto ao Poder Judiciário.

Proc. Admin. Certame licitatório Licitante/CNPJ Pena 0000899-8/2016 607/2015 – CPL 04 – SESACRE 04.458.272/0001-90 Suspensão / 12 meses 0000899-8/2017 607/2015 – CPL 04 – SESACRE 08.945.617/0001-91 Suspensão / 12 meses 0000899-8/2018 607/2015 – CPL 04 – SESACRE 07.914.493/0001-14 Suspensão / 12 meses 0019836-0/2016 075/2016 – CPL 01 – SEAPROF 01.973.242/0001-24 Suspensão / 30 dias 0019014-6/2013 038 e 041 – CPL 01 – SEOP 08.731.640/0001-83 Advertência 008737-7/2015 026/2014 – CPL 01 – DERACRE 03.746.194/0001-67 Suspenção / 24 meses 0011159-8/2015 201/2015 – CPL 03 – SEJUDH 01.623.087/0001-16 Suspensão / 12 meses 0026861-5/2012 120/2012 – CEL 02 – DEPASA 01.832.327/0001-92 Suspensão / 12 meses