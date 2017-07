Governadora em exercício, Nazaré Araújo empossa novos servidores do Iteracre

Da redação ac24horas 14/07/2017 07:56:55

A governadora em exercício Nazareth Araújo empossou na tarde desta quinta-feira, 13, os 14 novos servidores do Iteracre (Instituto de Terras do Acre). Eles passaram no último concurso destinado ao órgão.

Na oportunidade, a governadora anunciou a ordem de serviço autorizando a reforma do prédio onde funcionava o Centro de Saúde Barral y Barral, na avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, para que, após adequações, seja sede do instituto.

Nazareth Araújo disse que, mesmo diante de um cenário de crise econômica, é com satisfação que assina a ordem de serviço para a reforma do prédio que terá investimento de mais de R$ 1 milhão.

“Isso vai garantir que as pessoas que precisam dos serviços do Iteracre e os servidores tenham um espaço de qualidade. Isso vai fazer com que a gente melhore ainda mais o programa da regularização fundiária”, observou a governadora