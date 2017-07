Estado do Acre perdeu 2.079 linhas de celular em maio, mostra pesquisa da Anatel

Da redação ac24horas 14/07/2017 07:29:12

O Acre perdeu 2.079 linhas móveis em maio, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 12, pela da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em termos percentuais, a queda equivale a 0,26% do total de linhas em maio, de 785.220, em comparação ao mês anterior, abril, quando haviam no Estado 787.299 linhas.

A tendência é a mesma em todo o País. Em nível nacional, a telefonia móvel registrou 242.118.177 linhas móveis em operação. Assim, a telefonia móvel apresentou uma queda de 217,03 mil linhas (-0,09%) em relação a abril. Nos últimos 12 meses, a redução foi de 13,11 milhões de linhas móveis (-5,14%).

Dados da Anatel registram que as operadoras Datora e Porto Seguro apresentaram as maiores adições no mês de maio quando comparado com abril de 2017, 10,00 mil (+8,46%) e 21,01 mil linhas (+4,34%) respectivamente. Dos quatro maiores grupos, apenas a Vivo, com mais 134,92 mil (+0,18%), e a Claro, com acréscimo de 22,23 mil linhas (+0,04%),a presentaram evolução positiva. Tim e Oi tiveram reduções de 311,21mil (-0,51%) e 64,90 mil (-0,15%).