Divulgado resultado preliminar do processo seletivo para seleção de estagiários no Acre

Da redação ac24horas 14/07/2017 09:20:31

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou na manhã desta sexta-feira (14) o resultado preliminar do processo seletivo simplificado n° 001 e que se destina a seleção de estagiários para atuarem junto ao governo do Estado.

A relação dos selecionados, por curso e classificação está disponível na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, edição nº 12.095, páginas 24-27.

A relação está disponível na página do DOE (<http://www.diario.ac.gov.br/>). Após baixar o arquivo em formato PDF no site, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Os selecionados vão atuar nos municípios de Cruzeiro do sul, Rio Branco, Plácido de Castro e Xapuri. As áreas do conhecimento são: Administração; Pedagogia; Artes cênicas; Jornalismo; Economia; Gestão pública; História; Sistema de informação; Informática.

Não consta o número de vagas, que ficarão a cargo de cada setor/órgão governamental. Os setores são: Colonacre ; Codisacre; Cohab; Cila; CGE; DPE; Detran/Ac; Fapac; Fades; FEM; Fundacre; Sefaz; SAI; SEE; Sejudh e; Sesacre.