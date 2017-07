Após incêndio, Ministério Público do Acre inaugura unidade na Cidade do Povo

Da redação ac24horas 14/07/2017 10:49:50

O Ministério Público do Acre (MPAC) entregou na manhã desta sexta-feira (14), mais uma unidade ministerial localizada no bairro Cidade do Povo. A solenidade contou com a presença de representantes dos poderes, legislativo, executivo, judiciário e Defensoria Pública do Estado.

Na unidade funcionará o Centro de Atendimento ao Cidadão, Centro de Apoio à vítima, Núcleo de Apoio Psicossocial em Dependência Química e serviços de promotoria de Justiça com o objetivo de garantir a defesa da sociedade e de seus interesses.

O conjunto habitacional Cidade do Povo, abriga hoje mais de três mil famílias e é considerado o maior projeto habitacional do estado. A estratégia do Ministério Público é promover a aproximação dos cidadãos e contribuir para o alcance da cidadania.

No último final de semana, a sede que seria inaugurada na segunda, dia 10, teve sua estrutura comprometida devido a um incêndio de causas ainda desconhecidas. Um lado produzido pelo Corpo de Bombeiros deve revelar a causa real do incidente nos próximos 30 dias.