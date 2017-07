Adolescente de 15 anos é morta a facadas no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco

Da redação ac24horas 14/07/2017 14:22:24

Uma jovem de 15 anos foi assassinada a golpes de faca na tarde desta sexta-feira (14), aos fundos de uma residência localizada na Rua Francisco Rafael, região do Bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A adolescente foi identificada como Ana Beatriz Lisboa do Nascimento e morava com os pais no bairro Rui Lino III. A perícia identificou preliminarmente seis golpes de faca. Moradores da região disseram terem ouvidos os gritos em seguida duas jovens correndo tomando rumo ignorado.

O local ficou isolado para os trabalhos da perícia e em seguida encaminhado a Base do Instituto Médico Legal (IML). O caso ficara a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).