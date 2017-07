Acreano de Assis Brasil acerta 15 números e ganha mais de R$ 1,6 milhão na LotoFácil

Da redação ac24horas 14/07/2017 21:29:33

Um apostador acreano de Assis Brasil, cidade localizada na fronteira do Acre com o Peru, distante 344km de Rio Branco, vai ter um bom motivo para sorrir a toa. Ele foi ganhador do prêmio principal da LotoFácil ao acertar os 15 números sorteados e ganhou a bolada de R$ 1.624.314,63. O sorteio ocorreu na noite desta sexta-feira, 14, no interior de Goiás.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 525 apostadores aceraram 14 números e cada um ganhará R$ 1.359,97. Já 18.492 apostas ganhadoras levarão R$ 20,00 para casa.

A Lotofácil, da Caixa Econômica Federal, é uma das loterias preferidas pelos apostadores por ser a mais fácil de ganhar algum prêmio. Com apenas 25 números disponíveis no volante de apostas, de 01 a 25, você pode marcar de 15 a 18 números e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O custo de uma aposta com 15 números é de R$ 2,00 e a probabilidade de acertar todos os 15 números é de 1 em 3.268.760.