Vereadora Lene Petecão leva pizza ao plenário da Câmara de Rio Branco em protesto

Da redação ac24horas 13/07/2017 11:06:46

Teve pizza de calabresa na última sessão do primeiro semestre de 2017, nesta quinta-feira, 13, na Câmara de Vereadores de Rio Branco. A pizza foi levada e apresentada na tribuna da Casa pela vereadora Lene Petecão (PSD), que ainda fez o desafio: “Eu entrei com a pizza, me prendam, me prendam!”, disse Lene erguendo a pizza.

O protesto de Lene tem uma razão. É que nesta quarta-feira, 12, manifestantes foram proibidos por seguranças de entrar no prédio da Câmara com pizzas para protestar contra o relatório da CPI dos Transportes que “inocentou” as empresas de ônibus de várias irregulares.

O relatório da CPI irá a plenário daqui a pouco e se ele for aprovado a vereadora promete “comer a pizza”.