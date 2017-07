Terceira tentativa de assassinato é registrada em Brasiléia

Da redação ac24horas 13/07/2017 10:36:50

Em menos de sete dias, três tentativas de homicídio já foram registradas em Brasiléia, no interior do Acre. Nesta quarta-feira, dia 12, foi a vez de Manoel Agleilson de Oliveira Castro, de 26, se tornar vítima da criminalidade que assola a cidade mais fortemente a cada semana que se inicia. As informações são do site O Alto Acre.

Após a tentativa de assassinato, Manoel foi socorrida às pressas por homens do Corpo de Bombeiros. A vítima estava numa rua do bairro Ferreira Silva, e, ao chegar no local, os socorristas perceberam que o homem havia sido atingido no ombro direito por disparos de arma de fogo.

Segundo testemunhas, ao andar pela rua, Manoel foi abordado por dois homens que estavam numa motocicleta. Olheiros anotaram o número da placa e repassaram à polícia, que já iniciou diligências para prender os suspeitos.