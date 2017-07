Sebastião Viana usa frase de poeta para defender petista: “Lula passarinho, eles passarão”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 13/07/2017 07:29:30

Parafraseando o poeta gaúcho Mário Quintana, o governador Sebastião Viana disse em seu Twitter: “Lula é inocente e é digno Lula passarinho, eles passarão. Lula 2018”.

Foi a segunda menção em defesa de Lula feita pelo governador do Acre. Mais cedo, Viana postou: “Condenaram Lula por uma mentira…” a burguesia tá com azia”. Será inocentado se houver um traço de justiça e dignidade neste país”.

As declarações do governador do Acre foram feitas logo após a informação de que Lula foi condenado pelo juiz Sério Moro a 9 anos e seis meses de prisão em um dos cinco processos a que responde na Justiça, relativo ao caso do triplex do Guarujá.

O magistrado considerou que o petista cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao ser o beneficiário de 3,7 milhões de reais em propina da construtora OAS. Cabe recurso.