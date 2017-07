“Quantos de nós suportaria tantas injustiças?”, diz Marcus Viana ao se solidarizar a Lula

Luciano Tavares, da redação ac24horas 13/07/2017 13:54:48

Somente um dia após a decisão do juiz Sérgio Moro em condenar o ex-presidente Lula a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, manifestou solidariedade ao petista, seu correligionário.

“Minha solidariedade ao ex-presidente Lula e sua família. Neste momento, com tantos “julgamentos”, me vem à lembrança as coisas boas que fez pelo Brasil e pelo nosso Acre. Quantos de nós suportaria tamanha pressão, tantas injustiças? Presidente Lula, minha solidariedade e respeito!”, disse o prefeito de Rio Branco.

Segundo o magistrado, Lula recebeu R$ 3,7 milhões de propinas da OAS, no triplex do Guarujá. É a primeira sentença contra o petista por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema Petrobrás. Cabe recurso.