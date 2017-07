Professor Davi Friale prevê: “Massa de ar polar chega a Amazônia na próxima semana”

Da redação ac24horas 13/07/2017 10:31:24

Uma intensa massa de ar polar chegará ao Brasil e atingirá a Amazônia e parte do Centro-Oeste brasileiro na próxima semana, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale. Segundo ele será a primeira queda acentuada da temperatura deste mês de julho de 2017 no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso, no sul e oeste do Amazonas e nas planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

É bastante provável que esta onda de frio estabeleça novos recordes de baixa temperatura deste ano. Até o momento, a menor temperatura no Acre, este ano, foi 12,8ºC, nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, enquanto, em Rio Branco, foi 13,6ºC, registradas no mês de junho, logo nos primeiros dias do inverno. Em Rondônia, a mínima deste ano, até agora, também ficou em torno de 12ºC.

As condições atmosféricas atuais nos mostram que esta onda de frio deverá ser a mais forte do ano até o momento. Poderão ocorrer temperaturas mínimas abaixo de 12ºC, no Acre e em Rondônia, e abaixo de 9ºC, em Mato Grosso, enquanto, no Amazonas, é bastante provável que os termômetros registrem valores inferiores a 14ºC.