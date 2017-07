Petistas se revoltam, mas maioria da bancada federal do Acre silencia sobre condenação de Lula

Poucos integrantes da bancada federal do Acre, quer oposição ou situação, fizeram alguma manifestação quanto a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sergio Moro. Lula foi condenado a 9,6 anos de prisão no caso do tríplex do Guarujá. Dos senadores, apenas Jorge Viana disse alguma coisa. Gladson Cameli e Sergio Petecão silenciaram.

Na Câmara dos Deputados, aliados do Palácio do Planalto Jéssica Sales e Flaviano Melo também preferiram recolher-se no silêncio, assim como César Messias e Moisés Diniz. Alan Rick apenas repercutiu o noticiário sobre o assunto.

Eufórico, o Major Rocha fez festa: distribuiu releases à imprensa afirmando ter sido ele o autor da denúncia que resultou na condenação do ex-presidente. “A justiça brasileira hoje ganha o meu respeito.Passou o tempo em que os brasileiros não confiavam no judiciário e os poderosos saíam ilesos e livres dos processos. Prova disso foi a condenação do ex-presidente Lula, a 9 anos e 6 meses de prisão, que teve minha participação na denúncia que deu origem ao processo do triplex”, afirmou Rocha.

Já o petista Raimundo Angelim disse que não é possível avaliar a condenação de forma pontual. A condenação, segundo ele, “faz parte de um processo de desconstrução de um trabalho que proporcionou um forte e consistente crescimento econômico, com ampla inclusão social e com respeitosa presença no cenário internacional”. E continua “a condenação, às vésperas de se votar na Câmara dos Deputados o parecer com as graves denúncias da Procuradoria Geral da República contra o ilegítimo Temer, faz parte de um cenário macabro que teve seu início com o golpe que afastou uma presidente legitimamente eleita”.

O companheiro de partido de Angelim, Léo de Brito, emitiu uma “nota de solidarieade” em que diz “temos total confiança de que essa sentença absurda será revertida nas instâncias superiores e a justiça sobre Lula será feita”

O senador Jorge Viana voltou a destacar a “falta de provas” para justificar uma condenação por crime de corrupção. “Foi condenado sem provas. Um absurdo que vai dividir ainda mais o país. É lamentável. Já não bastava o impeachment

Lula e sua família vivem uma caçada. A Dona Marisa Letícia morreu por causa dessa perseguição implacável”, declarou.