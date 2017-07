Parque Tucumã tem trecho interditado pela Seop para obras na pista de caminhada

Agência de Notícias do Acre 13/07/2017 07:04:27

Parte do Parque Tucumã, na área próxima aos quiosques de bambu, está interditada para o tráfego de pedestres. A intervenção foi necessária para que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas, execute obras de duplicação da pista de caminhada e ciclovia do parque.

“Um caminho alternativo foi implementado com apoio das equipes do Detran [Departamento Estadual de Trânsito] e RBTrans [Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito] para que os usuários possam continuar praticando suas atividades físicas e naquele trecho”, explica Átila Pinheiro, secretário de Obras.

Átila Pinheiro estima que o transtorno causado por conta da obra deve durar até a próxima semana, mas ressaltou que é necessário para que sejam realizadas melhorias que vão proporcionar mais comodidade e segurança aos usuários do Parque Tucumã.

O governo do Acre está investindo R$ 1,455 milhão para construção de 2,4 quilômetros de pista exclusiva para caminhada, recuperação de sombreadores e recuperação da parte elétrica do espaço.