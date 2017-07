Governo do Acre decreta luto oficial por morte de policial

Da redação ac24horas 13/07/2017 16:40:37

O Acre está oficialmente de luto por três dias em razão da morte do policial militar Alelceny Costa da Silva, que se envolveu em um acidente automobilístico na Via Verde, em Rio Branco, nesta terça-feira, dia 11. Além de Silva, outros dois colegas de farda ficaram feridos.

O luto foi decretado pelo governador Sebastião Viana, e a decisão do chefe do Executivo foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 13. Alelceny foi enterrado na quarta, em Sena Madureira, cidade natal dele.

A guarnição em que o militar estava fazia rondas na região do Tribunal de Justiça quando, ao tentar desviar de uma mota que seguia frontalmente à caminhonete, acabou capotando o veículo.