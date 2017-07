Governo do Acre divulga resultado provisório da entrevista de concurso

Da redação ac24horas 13/07/2017 14:38:06

O governo do Estado, por meio das Secretarias de Gestão Administrativa (SGA) e de Habitação e Interesse Social (Sehab), divulgou, nesta quinta-feira, 13, o resultado provisório da entrevista do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior.

O resultado provisório da entrevista com o nível, cargo, nome do candidato em ordem de pontuação e nota pode ser acessado no Edital 006 publicado no Diário Oficial do Acre.

O certame está disponibilizando 17 vagas para nível médio nos cargos de auxiliar administrativo, desenhista/cadista, técnico social de campo e técnico em informática. Já para nível superior estão sendo ofertadas 50 vagas distribuídas nos cargos de administrador, arquiteto, assistente administrativo, assistente social, contador, engenheiros civil, elétrico e sanitarista, gestor ambiental, psicólogo e tecnologia em rede de computadores.

Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado provisório da entrevista, em única e última instância, no período de 14 e 15 de julho, em petição dirigida ao presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br.

Para obter mais informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado, os candidatos podem entrar em contato com a Sehab pelo telefone (68) 3229-1211 ou com a SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.