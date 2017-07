Ex-vocalista da Banda Angra, Edu Falaschi se apresenta no Studio Rock, em Rio Branco

Jairo Barbosa 13/07/2017 14:23:24

O ex-vocalista da Banda Angra, banda brasileira de metal, se apresenta nesta sexta feira (14), no Stúdio Rock Beer, em Rio Branco.

Edu Falaschi vem interpretar os maiores sucessos dos artistas que influenciaram sua carreira, como Iron Maden, Metálica, Kiss e muitos outros.

O evento está sendo promovido para fortalecer a correnta do rock pesado na capital do Acre e aproximar os amantes desse estilo musical.

Antes de Edu, sobe ao palco do Stúdio, a banda acreana Metal Jacket. Os ingressos estão disponíveis na Halley Music, P.I Rock Store e na portaria do Stúdio ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20,00(meia)