Ex-senadora Marina Silva diz que votaria a favor das reformas do presidente Michel Temer

Da redação ac24horas 13/07/2017 08:45:14

A ex-ministra Marina Silva, porta-vovz do partido Rede Sustentabilidade, afirmou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que, se fosse parlamentar, votaria a favor da admissibilidade das reformas trabalhista e da Previdência enviadas pelo governo Michel Temer ao Congresso Nacional e trabalharia para corrigir algumas “arbitrariedades” existentes nas propostas.Ela disse concordar com as idades mínimas de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres estabelecidas pela reforma da Previdência em tramitação na Câmara. Mas se posicionou contra o tempo mínimo de contribuição de 25 anos exigido pela proposta para que um trabalhador possa se aposentar.

