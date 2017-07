Detran do Acre publica edital de notificação de veículos retidos em Rio Branco

Agência de Notícias do Acre 13/07/2017 14:35:23

O edital de notificação de veículos retidos nos pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), em Rio Branco, foi publicado na quinta-feira, 13, no site do Diário Oficial do Estado (DOE).

A publicação avisa os proprietários e instituições financeiras responsáveis pelos veículos para que façam o resgate dos seus bens. Caso as providências não sejam tomadas, os carros e motocicletas serão levados à leilão público.

No documento estão listados 253 automóveis, identificados pelos caracteres da placa, unidade federativa (UF), marca/modelo, cor, ano de fabricação, numeração do chassi e nome dos responsáveis pelos veículos. A partir da publicação do edital os proprietários têm o prazo de 20 dias para fazer o pagamento dos débitos e a retirada dos veículos.

Para recuperar o veículo é preciso quitar todos os débitos a eles vinculados, comparecer entre os horários de 7h30 às 16 horas, no pátio em que os veículos ficam recolhidos, localizado no Bairro Vila Ivonete, situado na avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião.