Comunidade LGBT no AC ganha conselho de defesa de direitos

Da redação ac24horas 13/07/2017 08:09:30

Grupos ligados à defesa dos direitos LGBT iniciaram nesta quarta-feira,12, a criação do Conselho Municipal de Políticas LGBT. Em encontro com essa comunidade, o prefeito Marcus Alexandre anunciou a criação do Conselho Municipal LGBT e a adoção do nome social para travestis e transexuais na administração pública do município.

Representantes da Prefeitura de Rio Branco, Ministério Público, políticos e organizações de direitos humanos estiveram reunidos para debater as demais fases do processo. “A fala contundente e firme do Ministério Público em relação aos Direitos, pela promotora Patricia Rêgo, nos mostra que ainda existe muitos profissionais compromissados nas mais diversas instituições. Parabéns MP por sua atuação tão importante na promoção de uma sociedade igualitária”, disse Sergio Carvalho, da Fundação Garibaldi Brasil.

O encontro debateu também a homologação do uso do nome social pelos órgãos públicos da capital.