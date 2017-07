Advogados fazem ato em favor de colega nas escadarias do Fórum Criminal de Rio Branco

Um grupo de advogados se reuniu nesta quarta-feira, dia 12, nas escadarias do Fórum Criminal de Rio Branco, na Cidade da Justiça, para realizar um ato de desagravo após uma advogada ter sido intimidada a tirar as roupas intimas para poder entrar no complexo prisional Francisco d’Oliveira Conde, e visitar um de seus clientes.

O ato foi realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre, e teve o apoio da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Acre (Abrarim). O manifesto dos profissionais do Direito é mais uma prova de que eles estão sempre unidos em busca de respeito e dignidade profissional.

Segundo o advogado Carlos Venicius Júnior, presidente da Abracrim, “o local escolhido para o ato de desagravo, embora não tenha tido qualquer relação com objeto do ato, não poderia ser melhor já que, conforme as palavras do ministro Celso de Mello, o Poder Judiciário não pode permitir que se cale a voz do Advogado, cuja atuação – livre e independente – há de ser permanentemente assegurada pelos juízes e Tribunais, sob pena de subversão das franquias democráticas e de aniquilação dos direitos do cidadão.”

Segundo informou a associação, a advogada não teria conseguido entrar no presídio porque o detector de metais estava sendo acionado em virtude de metal colado no zíper da blusa e do sutiã da jurista. Para resolver a questão, um funcionário prisional teria pedido à advogada que retirasse a roupa intima para puder entrar no presídio e conversar com o cliente.

Para Venicius Júnior, um artigo publicado pelo professor Lênio Streck, destaca muito bem o que a advogada passou. “A advocacia tem se tornado um exercício de humilhação cotidiana”. E acrescentou: “Vivemos tempos difíceis no que concerne ao livre exercício dessa profissão milenar”.