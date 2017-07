Abertas inscrições para 760 vagas no Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia

Agência de Notícias do Acre 13/07/2017 14:43:49

O Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre (IMCF) abriu 760 vagas em processo seletivo para os 14 cursos que serão ofertados no segundo semestre deste ano. Os candidatos poderão efetuar a inscrição a partir desta sexta-feira, 14, acessando o formulário de cadastro, que estará disponível no site da Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) e deverá ser entregue até o dia 7 de agosto, no Centro de Referência de Inovações Educacionais (CRIE), antigo Mira Shopping.

No instituto, alunos da rede pública de ensino estudam a matemática básica, o xadrez e até se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio com a biologia, sempre nos períodos da manhã e da tarde. Dois novos cursos passam a ser ofertados: Química Orgânica e Lógica Matemática II.

De acordo com o coordenador do IMCF, Alessandro Nasserala, a ficha de inscrição deve ser preenchida uma única vez por cada candidato. A seleção para o preenchimento das vagas será feita pela ordem de cadastro, juntamente com as especificidades de cada curso. “A prioridade das vagas é para os estudantes da rede pública”, explica Nasserala.

Os resultados do processo de seleção serão divulgados no site da SEE.

Inscrições

No ato da inscrição, os candidatos devem observar os pré-requisitos de cada curso no formulário. Alunos menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou, em sua ausência, dos responsáveis legais na entrega da inscrição.

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios relacionados no edital.

Estudantes da rede pública precisam apresentar uma cópia legível do RG ou da certidão de nascimento, cópia legível do comprovante de endereço e comprovante de matrícula em escola da rede pública de ensino do ano corrente (declaração).

Já para os interessados da comunidade, são necessárias cópia legível do RG ou da certidão de nascimento, cópia legível do comprovante de endereço e cópia legível do comprovante de escolaridade ou declaração escolar que atenda o requisito mínimo exigido no curso.