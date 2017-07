Abertas inscrições de cavalos e quadriciclos para Cavalgada

Da redação ac24horas 13/07/2017 16:42:02

As inscrições para quem quer participar da Cavalgada 2017 usando cavalos ou quadriciclos, já estão abertas na Secretaria de Turismo (Setul). O prazo segue até o próximo dia 20 de julho. O evento abre oficialmente a Expoacre.

Segundo a pasta, para quem vai a cavalo, é necessária a apresentação do Guia de Transporte Animal (GTA), do Exame de Anemia Infecciosa Esquina (AIE), e cópias do RG e CPF do responsável pelo animal. Quem vai de quadriciclos precisa portar, no ato da inscrição, a nota fiscal do veículo e uma cópia do RG e do CPF do condutor e/ou proprietário do equipamento.

O Parque de Exposições Marechal Castelo Branco já está com canteiro de obras em plena atividade para ser transformado na maior vitrine de negócios e entretenimento do Acre, que começa dia 22 e segue até 30 de julho.