SUDAM anuncia R$ 2,9 milhões em investimentos para Sena Madureira e Cruzeiro do Sul

Assessoria 12/07/2017 17:13:07

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) celebra neste final de semana nas cidades de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, no Acre, convênios na ordem de R$ 2,9 milhões em investimentos de infraestrutura e meio ambiente. No Iaco, o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, assina convênio com a prefeitura, na próxima sexta-feira (14). O objeto é a aquisição de Máquinas e Equipamentos para Usina de Asfalto. No Juruá, a Sudam assina ordem de serviços para primeira etapa das obras de revitalização do Balneário Igarapé Preto.

A assinatura do convênio com o município de Sena Madureira é uma das últimas etapas para licitação dos equipamentos. O prefeito Mazinho Serafim disse que além de economizar, o investimento de R$ 1,5 milhão vai gerar receita através de parcerias que poderão ser firmadas com outras cidades.

“O nosso custo de pavimentação será reduzido em 30%, além disso, poderemos gerar receita com parcerias firmadas com outras prefeituras. Essa usina é fundamental para infraestrutura da cidade” destacou o prefeito.

Ainda de acordo Serafim, a usina que será adquirida tem capacidade de produção de 40 toneladas/hora. Ele disse que 90% das ruas do município encontram-se em precárias condições e receberão massa asfáltica após prioridades que serão discutidas com as comunidades.

Em Cruzeiro do Sul, no sábado, a partir das 8 horas da manhã, a Sudam vai assinar ordem de serviços no valor de R$ 1,4 milhão, da primeira etapa de revitalização das obras do Balneário Igarapé Preto, localizado na estrada do aeroporto.

A revitalização do Igarapé atende a uma antiga reivindicação da população do Juruá e da comunidade acadêmica. O local é um dos principais pontos turísticos da região e há anos encontra-se com suas estruturas em precárias condições. Um bueiro ameaça romper e interditar a única estrada de acesso ao aeroporto de Cruzeiro do Sul.

Para o senador Gladson Cameli a mobilidade urbana de Sena Madureira dará um salto de qualidade após os investimentos em infraestrutura. Para as obras de revitalização do Igarapé Preto, ele informou que o governo federal já empenhou outra emenda de sua autoria, somando mais R$ 1,5 milhão para segunda etapa de reconstrução das estruturas do balneário.

“A parceria com a SUDAM vem proporcionando projetos concretos para o estado do Acre. Diminuir as desigualdades entre as cidades e promover o desenvolvimento sustentável é um dos compromissos assumidos no meu mandato em defesa dos acreanos” disse Cameli.

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional, a Sudam é um órgão de planejamento do desenvolvimento da Amazônia. Para o Acre, segundo Paulo Roberto, em 2017, o órgão tem investimentos de mais de R$ 10 milhões oriundos de emendas parlamentares e recursos próprios que possibilitarão o crescimento econômico da região.