Sorria, você está sendo filmado e vigiado

Charlene Carvalho 12/07/2017 09:00:40

Vivemos em um mundo global e quase plano. Mesmo sendo extremamente desigual, há inúmeras situações que nos igualam. Uma delas é a vigilância permanente a que somos submetidos. Não, não estou falando de guardiões, espiões, grampos telefônicos. Isso também existe, mas não é o caso aqui. Me refiro ao fato de que hoje, todo mundo sabe da vida de todo mundo e, quando não sabe, basta uma passada básica no Facebook, Instagram, Twitter, para ter pormenores do que a pessoa faz e gosta.

E tem o bendito algoritmo que filtra tudo que você faz e fala. O que você pesquisa na internet logo vira anúncio na sua timeline. O que você fala com os amigos com o celular ou computador ligado – difícil viver sem um dos dois online – também serve para a base de dados de sabe Deus quem, sabe-se lá onde. Todos sabem o que você faz. Nem adianta querer se esconder. Não funciona. Não rola.

Com base no seu endereço, que o mundo inteiro conhece graças à sua conta telefônica, de luz, compras ou cadastro em sites de relacionamentos, etc., uma passada no Google e se sabe onde fica sua casa, que cor é o seu carro, se tem portão, grade, se a rua é de asfalto ou tijolo. O Maps do seu celular monitora os lugares que você vai e é capaz de identificar fácil sua casa, seu trabalho, seus amigos. Isso é só um exemplo. Não temos como fugir da câmera que protege a nossa casa e a do vizinho. Muito menos as câmeras de rua. Elas são, inclusive, muito úteis.

Então, relativize. Relaxe. Não há como escapar. Nem os índios isolados da fronteira são mais isolados. Vira e mexe passa um helicóptero, autorizado ou não, para fotografar e filmar a rotina deles. E você aí achando que pode se livrar do Big Brother da vida.

Veja bem, privacidade é bom e a gente precisa mantê-la minimamente, mas é quase impossível conseguir isso. Há mecanismos que nos blindam de alguma forma. Mas são frágeis. Mesmo assim, podemos minimizar os danos e guardar algumas coisas apenas para nós ou para os amigos mais próximos. Um pouco de segredo faz bem. Não deixe suas redes sociais. Nem deixe de dizer o que pensa nelas. Às vezes faz muito bem. Mas, se possível, guarde-se. Principalmente quando for desabafar mentiras sinceras, verdades dolorosas e indiretas do bem e do mal. Evite, principalmente, se estiver com raiva. Não use rede social com o fígado. Faz mal à sua saúde e reputação digital. Lembre-se que na vida, assim como nas séries americanas, tudo pode e será usado contra ou a favor de você. Depende da perspectiva e da necessidade de quem olha.

Bom dia, boa tarde, boa noite!!!

E, sorria! Apesar de tudo, a vida é bela!

Ontem foi aniversário da minha irmã do meio, Jussarah Gomes de Brito. O Guga Chacra disse recentemente que os irmãos do meio estão em extinção, já que os casais só querem dois filhos, as vezes apenas um. Isso tá virando até tese na internet. Mas eu tenho uma irmã do meio mais que especial. Pega no meu pé, me obriga a comer o que é certo quando quero comer errado, é a tia preferida dos sobrinhos e tem um amor pela família e pelos amigos raro de se ver hoje em dia. Tem cara de menina, mas é uma mulher plena e profissional do mais alto gabarito. Sarah é o orgulho de todos nós. Parabéns, irmã! Tu as vezes é chata, mas te amamos!

Imaginarium

Uma boa notícia para quem gosta de coisinhas legais para casa e para vida. A loja da Imaginarium está de volta ao Via Verde Shopping. Sempre achei um absurdo perdermos uma loja tão descolada, mas agora a temos de volta. Sou fã dos produtos. E quem não é?

PROMO

O Deck FreshFood&Lounge aproveitou a vibe da esperada estreia de The Game Of Trhones no domingo, 16, e lançou uma promoção. Quem fizer pedido no delivery no horário da série, durante toda a temporada – aos domingos, claro – vai ganhar 10% de desconto. Fica a dica.

CONTAGEM

Falando em sétima temporada de GOT, nunca é demais lembrar que faltam apenas quatro, quatro dias para estreia do primeiro EP, no domingo, às 20h na HBO Brasil. Já sabe, né? Não me convide para nada, absolutamente nada nesse horário. Não ligue e nem mande mensagens.

CAVALGADA

As lojas já estão todas decoradas com motivo country por conta da Expoacre 2017. A feira movimenta a economia e agita a galera. A festa começa no dia 22, às 7h30 com a concentração para a Cavalgada e segue por sete dias no Parque Marechal Castelo Branco.

Adriana Castro, na foto com o esposo Ewerton Holanda, fez aniversário

na segunda-feira e comemorou a data em família

SAFADÃO

Mas o que promete bombar mesmo na Expoacre 2017 é o show do cantor Wesley Safadão, um dos mais populares do Brasil na atualidade. Além do Safadão também haverá show de Bruno e Marrone. Corre que ainda deve ter ingresso à venda.

AMADA

Elizabeth Savalla estará em Rio Branco neste final de semana para apresentar, no Teatro da FAAO, a peça A.M.A.D.A.S. Ingressos à venda na Laundromat Lavanderia da avenida Ceará, Outlet Via Lara do Via Verde Shopping, Porto.com – Bosque. Os ingressos custam o seguinte valor: Plateia A: R$120,00 inteira e R$60,00 meia entrada; Plateia B: R$100,00 inteira e R$50,00 meia entrada. Também haverá venda de ingressos na bilheteria do Teatro.

Quem também fez aniversário na segunda-feira foi Márcia Regina Pereira, na foto com a amiga Rachel Moreira. As comemorações foram em família. Mas dizem os amigos que vai vir festa por aí. Márcia merece!

GELEIA

É apenas maravilhosa a receita de geleia da chef Patrycia Lopes. Todas feitas de maneira artesanal e sem conservantes. Destaque para a de morango. Estou aguardando ansiosamente a versão diet, porque agora sou dessas.

COMPOTA

E para quem, como eu, gosta de compota, precisa experimentar a que a Patrycia faz com cebola roxa e vinho, também artesanal. É de Lamber os beiços, de tão boa que é. Perfeita para entrada de um bom jantar ou só para degustar com os amigos.

Estudante aplicada de arquitetura, Kalu Viana faz sucesso nas redes sociais por sua beleza e simpatia