A cidade de Rio Branco ganha domínio exclusivo na internet a partir de 3 de agosto

Da redação ac24horas 12/07/2017 08:05:50

Rio Branco ganhará domínio próprio na internet a partir do dia 3 de agosto e deve ser “riobranco.br”, que lidera as indicações dos acreanos no site da campanha Cidades.br. O nome “HUE” ocupa a segunda colocação entre as propostas de domínio. Muitas sugestões são sarcásticas, como “Dino” e “MeninodoAcre”, uma alusão ao estudante desaparecido dia 27 de março em Rio Branco, Bruno Borges. A campanha já reuniu 151 sugestões para o domínio da capital do Acre.

Os domínios foram definidos a partir das sugestões da população e serão disponibilizado no sítio do Registro.br ao longo dos meses de julho e agosto. “Os usuários poderão, por exemplo, registrar domínios como: ‘meunome.aju.br’, ‘minhaempresa.bsb.br’, ‘minhaideia.rio.br’ entre outras inúmeras opções para cada uma das cidades”, lembra o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), criado para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País.

Além de Rio Branco, mais oito cidades ganharam domínios exclusivos no .br. Desde esta segunda, 10 de julho, começaram a ser adotados endereços como ‘osasco.br’ e ‘bsb.br’ em um cronograma que vai até 7 de agosto com a liberação para uso do ‘rio.br’. A campanha do NIC.br recebeu cerca de 7,6 mil sugestões para as 46 cidades participantes em apenas dois meses de campanha, e contabiliza mais de 11 mil registros para os domínios de cidades criados e já disponibilizados, até aqui para as cidades de João Pessoa (“jampa.br”), Florianópolis (“floripa.br”), Porto Alegre (“poa.br”), Vitória (“vix.br”), Belém (“belem.br”), Recife (“recife.br”), Macapá (“macapa.br”), ABC Paulista (“abc.br”) e São José dos Campos (“sjc.br”).

Outros 28 municípios, entre capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes ainda aguardama definição de quais serão seus domínios exclusivos sob o “.br”. Os que tiverem maior repercussão e, consequentemente, um maior volume de sugestões, poderão ter seus domínios criados mais cedo. Brasileiros com mais de 12 anos de idade poderão enviar quantas sugestões desejarem. A chamada de sugestões segue no ar por tempo indeterminado pelo http://cidades.registro.nic.br/.