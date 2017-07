Moradores reclamam abandono de comunidade do Morro dos Quibes em Cruzeiro do Sul

Há anos que as mais de 40 famílias que vivem Morro dos Quibes, no bairro da Baixa, em Cruzeiro do Sul, enfrentam problemas de acesso à principal rua do bairro, a Joaquim Távora. O local se tornou um amontoado de casas com retas e curvas, mas com poucas condições para uma habitação digna dos moradores.

Entre os principais problemas enfrentados pela comunidade está a falta de iluminação, esgoto, e acessibilidade. Quem sofre mais com essa situação são idosos e deficientes físicos, que para saírem do local tem que ser carregados nos braços ou em cadeiras, como é o caso da mãe de Renato, que tem mais de 80 anos e não consegue caminhar por causa de um derrame.

“A necessidade aqui nossa é grande. O acesso aqui é péssimo. Meu pai ainda era vivo há dez anos quando um político prometeu fazer isso e até hoje nada aconteceu. Precisamos desse acesso, com rampa para cadeirante subir”, falou.

Dona Maria Teodorico tem 73 anos e também sofreu um derrame. A filha dela também reclama da dificuldade de locomoção na comunidade. “Aqui o acesso até a rua é muito difícil. Tem que ter uma escada melhor e uma rampa. Ela só fica na cadeira. É preciso três pessoas para tirar ela daqui”, relatou. a filha.

Já a dona Zelimar Silva tem uma filha cadeirante. Todos os dias é o mesmo sacrifício para que a menina de 09 anos possa chegar até a escola. “Eu tenho que subir e descer todo dia aqui, pois ela estuda e não pode faltar aula. Eu levo ela no braço até a beira da rua e na volta é a mesma dificuldade”, contou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Romário Tavares, que também é morador do bairro, se prontificou a buscar junto ao Poder Executivo as soluções para o problema. “Nós vamos convidar o secretário de obras para fazer uma avaliação lá, e o que tiver ao alcance do poder executivo tenho certeza que será feito”, falou o presidente da câmara Romário Tavares.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul foi procurada, mas não se manifestou sobre o assunto. As informações foram destaque na manhã desta quarta-feira, dia 12, na TV Juruá.