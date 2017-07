Ministério da Educação Libera R$ 2,6 milhões para Instituições Federais de Ensino do Acre

Deputado Alan Rick, que tem defendido mais recursos para UFAC e IFAC, diz que esta é mais uma vitória para a Educação acreana

O Deputado Federal Alan Rick tem comemorado diversas conquistas logo em seu primeiro mandato. Por entender que o Brasil é feito pelos brasileiros, que residem em municípios com demandas próprias, ele tem buscado recursos para realizar as obras necessárias a cada cidade acreana. Além disso, acompanha todo o processo, desde a aprovação das emendas até a concretização das obras, sempre em contato com os órgãos responsáveis por cada etapa.

Neste contexto, o Deputado pôde comemorar recentemente a decisão do Ministério da Educação (MEC) de liberar R$ 2.6 milhões para instituições de ensino do Estado do Acre.

O ministro Mendonça Filho anunciou a liberação de R$ 347,22 milhões para que universidades e institutos federais de todo o país apliquem os recursos em manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil.

Dos valores liberados pelo MEC, R$ 256,82 milhões serão repassados às universidades federais, incluindo hospitais universitários, e R$ 90,40 milhões para a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica.

Destes, R$ 1.986.970 serão repassados para a Universidade Federal do Acre (UFAC) e R$ 610.376 serão destinados ao Instituto Federal do Acre (IFAC), possibilitando que estas instituições de conhecimento se adequem ainda mais no atendimento aos estudantes.

Além disso, o MEC aumentou o limite do orçamento de custeio para as universidades e institutos federais de 60% para 70%. O orçamento de capital, utilizado para adquirir equipamentos e fazer investimentos, passou de 30% para 40%.