Manifestantes são impedidos de entrar na Câmara com pizzas em protesto contra CPI dos Transportes

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 12/07/2017 12:43:30

Manifestantes do Movimento Brasil Livre e Vem Pra Rua no Acre foram impedidos de entrar na Câmara de Vereadores de Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 12, com pizzas para protestar contra o que eles consideram um equívoco o relatório da CPI dos Transportes.

Houve confusão na recepção e entrada da Casa envolvendo seguranças e manifestantes. Vereadores de oposição não tiveram forças para intervir contra a decisão da Casa.

“Estão agindo de forma truculenta, anti-democrática. Essa é forma petista de ser”, afirmou Renê Fontes, do Movimento Brasil Livre.

A confusão contagiou o plenário da Câmara. O presidente da CPI, vereador Railson Correia (PTN) afirmou, em discurso, que a oposição, notadamente o vereador Roberto Duarte (PMDB), idealizador e membro da comissão, “está querendo aparecer”.