Mais uma mulher é presa com drogas em barreira da Polícia Rodoviária Federal

Da redação ac24horas 12/07/2017 08:50:11

Mais uma mulher foi presa com drogas em barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A prisão aconteceu no início da noite de terça feira (11). A PRF apresentou a mulher que foi flagrada com produto entorpecente tentando chegar em Rio Branco.

A mulher que não teve o nome não divulgado saiu em um táxi do município de Brasiléia e no KM 203 da BR-317, no município de Xapuri, foi abordada pelos policiais. Foram realizadas revistas veicular e pessoal.

A droga foi encontrada camuflada em baixo da cinta elástica que ela usava. Feito um narcoteste a droga apontou positivo para oxidado de cocaína e pesou cerca de 1kg. No final de semana, outra mulher foi presa transportando droga em capa de livros infantis

Diante do flagrante explícito de tráfico de drogas, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia do município de Xapuri, Pará os devidos procedimentos da prisão.