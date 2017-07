Incra no Acre é destaque nacional na entrega de títulos definitivos a beneficiários da reforma agrária

Assessoria 12/07/2017 11:07:44

Medalha de ouro, essa foi a classificação que a Superintendencia Regional do Incra no Acre recebeu quanto ao número de títulos definitivos entregues a beneficiários da reforma agrária no Estado. A classificação foi feita por meio da ferramenta recém-criada pela presidência do Incra em Brasília, por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos, denominada “Titulômetro”.

Os dados são divulgados mensalmente em um ranking do “Titulômetro”, que acompanha as ações de cada Superintendência Regional (SR). As três regionais com maior percentual mensal de cumprimento da meta de emissão de títulos definitivos são premiadas pela Diretoria de Desenvolvimento.

O último ranking divulgado foi do mês de maio, onde o Incra no Acre (SR-14) ficou com o primeiro lugar na entrega de Títulos Definitivos, seguido pelas superintendências do Mato Grosso (SR-13) e Maranhão (SR-12), que ficara em segundo e terceiro lugar respectivamente.

A meta para o mês de maio para a SR do Acre era de entregar 125 títulos, número este que foi superado em cerca de 275%, atingindo a marca de 344 documentos entregues à assentados.

Para o superintendente do Incra no Acre, Eduardo Ribeiro o números refletem o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo o órgão no Estado e o comprometimento de toda a equipe. Ribeiro enfatizou ainda, que o a entrega de um título definitivo significa bem mais do que uma mera formalidade, mas a conquista de trabalhadores que a partir desse momento poderão ter acesso a políticas públicas, créditos e financiamentos.

“Para o Incra e seus servidores é uma grande satisfação quando entregamos os títulos aos assentados, primeiro porque é o reconhecimento de muito esforço e muito trabalho, que começa lá no campo quando os técnicos realizam as vistorias e produzem os laudos, passando por todo o trabalho da equipe de titulação que cuida da parte mais burocrática desse processo até o final que é a entrega do documento. Segundo, porque sabemos que cada beneficiário sonha com esse momento e nós estamos podendo realizar esse sonho. Por isso meu respeito e gratidão a todos os servidores do Incra no Acre, essa classificação e a coroação de um árduo trabalho”, enfatizou Ribeiro.

Na última semana de junho, o Incra realizou mais duas entregas de títulos definitivos nos projetos de assentamento Alcobrás e Antônio de Holanda, nos municípios de Capixaba e Bujari, respectivamente. Neste mês o Incra realizou a entrega de 213 títulos, sendo que as maiores entregas ocorreram nos assentamentos Alcobrás, Zaqueu Machado, Providência/Capital e Antônio de Holanda.