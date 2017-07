Governo empenha mais R$ 1,4 milhão de emendas de Jéssica para saúde de seis municípios

Da redação ac24horas 12/07/2017 13:41:16

O governo federal empenhou mais R$ 1.431 milhão de emendas parlamentares ao Orçamento 2017 – apresentadas pela deputada federal Jéssica Sales (PMDB). Os recursos beneficiarão seis municípios acreanos e atenderão as necessidades de investimento nas unidades de saúde básicas de Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Porto Walter, Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

O dinheiro é do Fundo Nacional de Saúde para o fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde. Jéssica Sales destaca que “os recursos para do Programa da Atenção Básica (PAB) são aplicados na manutenção das Unidades de Saúde, voltados à implementação da saúde da família, ampliando os recursos para o cumprimento das metas dos trabalhos das equipes de saúde”.

Marechal Thaumaturgo contará com R$ 400 mil. Para Tarauacá será disponibilizado R$ 150 mil. Porto Walter terá investimento de R$ 251 mil. Manoel Urbano receberá R$ 100 mil. Os cofres de Rodrigues Alves devem ser abastecidos com R$ 500 mil e Cruzeiro do Sul – a segunda maior cidade do Acre – vai poder fazer investimentos na área de saúde no valor de R$ 300 mil.

Com os empenhos publicados essa semana, a deputada Jéssica Sales alcança o total de R$ 5,3 milhões em emendas impositivas ao orçamento 2017 para a saúde, que serão repassados aos municípios e beneficiará a população que conta com o atendimento básico de saúde em diversas cidades do interior do Estado. “Estamos trabalhando para atender as demandas das prefeituras”, diz Jéssica Sales.