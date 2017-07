Frustrado, Estado do Acre não consegue atingir meta de imunização do HPV

O Acre não está conseguindo imunizar em grande escala os adolescentes contra o HPV. A vacina está sendo disponibilizada desde janeiro, também nas escolas públicas, mas em seis meses, apenas 9,6 mil receberam doses da vacina. O número é extremamente negativo frente a um público-alvo de 90 mil.

No estado acreano, para se ter ideia, são mais de 53 mil meninas com idades entre 9 e 14 anos. Já os meninos, entre 11 e 14 anos, que também passaram a ser imunizados, somam 36,7 mil. Pouco mais de 10% disso foi atingido. E a situação causa preocupação ao poder público que já colocou as vacinas nas escolas e bairros.

A vacina contra o HPV contribui para redução da incidência do câncer de colo de útero e vulva nas mulheres. A imunização também previne câncer de pênis, ânus, verrugas genitais, boca e orofaringe.