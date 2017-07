Em audiência no Ministério das Cidades, deputado federal Major Rocha defende o programa de habitação para militares do Acre.

Assessoria 12/07/2017 14:11:33

O deputado federal Major Rocha (PSDB) defendeu nesta terça-feira (11) o programa de habitação para policiais militares em audiência junto ao diretor da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Daniel de Oliveira Duarte Ferreira. O programa é uma antiga demanda dos militares do Acre e destina-se ao financiamento da construção de casas para os policiais.

Além do deputado e do diretor do ministério, participaram da reunião o subcomandante da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), coronel Ricardo, e o diretor de Planejamento da PMAC, coronel Oliveira. O parlamentar tucano defendeu um programa exclusivo para militares, em local que ofereça segurança e tranquilidade.

“De forma geral, nestes tempos onde violência toma conta do Estado do Acre, alguns lugares onde estão colocando os PMs para morarem não oferecem o mínimo de segurança para um policial morar. Os policiais ficam expostos e expõem a vizinhança aos ataques ao invés de garantir a segurança de todos” defendeu Rocha.

Daniel de Oliveira repassou aos presentes alguns detalhes de projetos de habitação do Ministério, entre eles, o Programa de Apoio à Produção, onde a associação disponibiliza o terreno, uma empresa constrói e os imóveis são repassados aos militares, via financiamento de bancos públicos.

O deputado Major Rocha informou que vai se empenhar em buscar os meios para ajudar a AME e a PMAC a encontrar terrenos e viabilizar a implantação da sonhada moradia.

“A nossa maior missão é retirar o policial das áreas mais críticas e a PMAC se tornar referência em habitação e qualidade de vida”, destacou o subcomandante coronel Ricardo.